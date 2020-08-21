Дружина Навального просить Путіна дозволити перевезти чоловіка до Німеччини

Дружина політика-опозиціонера Олексія Навального Юлія звернулася до президента Росії Володимира Путіна із закликом дозволити транспортування її чоловіка за кордон.

Як передає Укрінформ, своє звернення вона опублікувала на сторінці політика в Twitter.

«З 12:00 21 серпня у нас є всі можливості для негайного транспортування Олексія під наглядом лікарів вищого рівня. Офіційно звертаюсь до вас із вимогою про дозвіл на транспортування», - написала Навальна.

Вона додала, що Навальному потрібна кваліфікована допомога за кордоном.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не отримували офіційного звернення від представників російського опозиціонера Олексія Навального про його транспортуванні в Німеччину, але знають, що про це були повідомлення в соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, Навального госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані 20 серпня. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він наразі в стані коми.

Прес-секретар президента РФ Пєсков заявив, що Кремль за необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ за сприянням з його перевезенням в західну клініку.

За даними ЗМІ, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

Читайте також: Верховний представник ЄС прокоментував звістку про отруєння Навального

Однодумці опозиціонера заявляють, що в його організмі виявлено небезпечну отруту. За даними штабу Навального, транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика. Наголошувалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не лише для нього, а й для оточуючих».

Проте представник омської лікарні №1 заявив, що «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт був отруєний.