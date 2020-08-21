У Литві вважають, що ситуація з Навальним схожа на замітання слідів

Про це він написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

«Навальний у комі. Влада навмисно затягує постановку діагнозу і відмовляє Алексєю в транспортуванні в німецьку клініку. Типовий приклад ставлення Кремля до людського життя. Схоже на спробу приховати сліди», - зазначив Лінкявічюс.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили до реанімації і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він наразі в стані комі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль при необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не лише для нього, а й для оточуючих».

Натомість представник омської лікарні № 1 заявив, що «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт зазнав отруєння.