Лікарі в Омську назвали основним діагнозом Навального "порушення обміну речовин"

Основним діагнозом російського опозиціонера Олексія Навального є порушення обміну речовин.

Про це заявив головлікар омської Лікарні швидкої допомоги №1 Олександр Мураховський, повідомляє Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

"На сьогоднішній день у нас є робочі діагнози. Основний - це порушення вуглеводного балансу, тобто порушення обміну речовин", - сказав головлікар.

Слідів оксибутиратів і барбітуратів в його організмі дослідження не виявило. Дослідження триває, продовжив він.

Хімічний компонент, який знайшли на шкірі та одязі політика, це виявився зразком промислової хімії від пластикового стаканчика.

Читайте також: Омські лікарі відмовляються відпускати Навального у західну клініку

"Що говорилося про хімічний компонент. Були взяті проби з поверхні шкіри, одягу, нігтів. Це - звичайна промислова хімія, яка використовується в пластиковому стаканчику. Його (хімкомпонент - ред.) знайдено не в крові, а на поверхні людини та одягу", - сказав Мураховський.

"Стан Навального розцінюється як нестабільно важкий. При зльоті і посадці нестабільність може збільшитися у вигляді гемодинамічних порушень (порушення кровотоку - ред.), так і судомного синдрому. Тому консиліум прийняв рішення, що ризикувати не можна. Хоча загальний стан незначно покращився", - заявили в омському Міністерстві охорони здоров'я.

Водночас речник Навального Кіра Ярмиш написала в Твіттері, що дружині і брату політика його діагноз досі не повідомили.

«Юлі і Олегу Навальним не повідомляли діагноз Олексія всупереч заяві лікарів. Те, що їм розповіли, - це набір симптомів, який може бути інтерпретований по-різному. Причину стану Олексія лікарі як і раніше не можуть встановити», - повідомила Ярмиш.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навального госпіталізували до Омської лікарні в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало зле під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доставили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль за необхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням до західної клініки.

Як пише Медіазона з посиланням на Flightradar, літак з Німеччини приземлився 21 серпня в Омську, щоб забрати політика. Однак лікарі заборонили транспортування Навального.

Раніше транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Навального. Зазначалося, що було «виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, а й для оточення».

Представник омської лікарні № 1 заявив, що «в результаті проведених аналізів слідів отрут в організмі Навального не виявлено», тому в лікарні не вважають, що пацієнт отримав отруєння.