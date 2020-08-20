В омській лікарні заявили, що борються за життя Навального

Стан російського опозиційного політика Олексія Навального, якого в четвер госпіталізували з ймовірним отруєнням, стабільний, йому проводиться інтенсивна терапія.

Про це повідомив журналістам заступник головного лікаря Лікарні швидкої медичної допомоги № 1 Омська Анатолій Калініченко, передає Укрінформ з посиланням на Медузу.

«Стан пацієнта стабільний, триває інтенсивна терапія. Ми просунулися в діагностиці захворювання. Отримано кілька десятків досліджень параметрів стану крові, роботи головного мозку, інших органів і систем. Триває лікування, слава богу, у нас є спеціалізований центр для лікування таких пацієнтів. Лікарі роблять не те щоб все можливе, лікарі реально займаються порятунком його життя», - сказав Калініченко.

При цьому він відмовився повідомити діагноз або результати аналізів Навального.

Разом з цим, прессекретар політика Кіра Ярмиш написала у Твіттері, що змін у його стані, як і раніше немає, а діагноз повідомлять «десь під вечір».

Читайте також: Мотив особистої помсти Навальному є у кожного з наближених Путіна

Також вона опублікувала знімок з лікарні, на якому зафіксовані представники правоохоронних органів. «Це лише маленька частина поліцейських у коридорі реанімації», - зазначила Ярмиш, додавши, що в медустанову приїхали також співробітники Слідчого комітету.

За її словами, поліція вимагає провести огляд особистих речей Навального, включаючи його багаж.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня Олексію Навальному, який повертався в Москву з Томська, в польоті стало погано. Літак екстрено сів в Омську, Навального госпіталізували. Його прессекретар заявила, що у політика токсичне отруєння.

Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.