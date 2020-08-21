Омські лікарі відмовляються відпускати Навального у західну клініку

Головний лікар лікарні в Омську, де перебуває російський опозиційний політик Олексій Навальний, заборонив його транспортування в західну клініку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прессекретар Навального Кіра Ярмиш у Твіттері.

«Головний лікар заявив, що Навальний нетранспортабельний. Стан нестабільний. Рішення родичів для його перевезення недостатньо», - написала вона і додала, що« заборона на перевезення Олексія означає пряму загрозу його життю».

За її словами, залишатися в омській лікарні без обладнання, з так і не поставленим діагнозом в нинішньому стані смертельно небезпечно.

Ярмиш зазначила, що літак для евакуації Навального має приземлитися через годину. «При цьому до нинішнього моменту лікарі говорили, що готові санкціонувати транспортування. Саме тому ми в найкоротші терміни його організували. Тепер, в останній момент, лікарі не дають дозвіл. Це рішення, звичайно, ухвалювали не вони, а Кремль», - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Олексія Навального госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало погано під час польоту з Томська до Москви, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Читайте також: Вашингтон стурбований станом Навального і стежить за ситуацією

Навального з борту літака доставили до реанімації і підключили до апарата штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі. Омські лікарі оцінюють стан Навального як тяжкий.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль при необхідності оперативно буде готовий розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ щодо сприяння з його перевезенням у західну клініку.

Фонд Cinema For Peace повідомив німецьким ЗМІ, що сьогодні вночі літак з Німеччини може вилетіти за Навальним.