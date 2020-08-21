Вашингтон стурбований станом Навального і стежить за ситуацією

Білий дім може переглянути відносини з РФ через події з російським опозиційним лідером Олексієм Навальним.

Як передає Укріфнорм, про це повідомив помічник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен, пише Nationalpost.

О'Брайен висловив стурбованість з приводу інформації про отруєння Навального і зазначив, якщо вона підтвердиться, це позначиться на взаєминах з Москвою.

"Це викликає серйозну стурбованість», - заявив радник Дональда Трампа.

О'Брайен також додав, якщо з'ясується, що "за цим стоять російські" США врахують це, визначаючи свою політику стосовно Росії.

Також радник зазначив, що Навальний — надзвичайно смілива людина, політик, який протистоїть Путіну.

"Ми думаємо і молимося про нього і його сім'ю", - додав радник.

Як повідомлялося, вранці 20 серпня Олексій Навальний повертався в Москву з Томська. У польоті йому стало погано. Літак екстрено сів у Омську. Навального госпіталізували з токсичним отруєнням.