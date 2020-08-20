Німеччина готова прийняти Навального на лікування - Меркель

Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель на спільній з президентом Франції Емманюелем Макроном пресконференції після переговорів у резиденції Форт Брегансон, що поблизу французького Тулона, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Ми, звісно, надамо йому (Навальному - ред.) всю необхідну медичну допомогу, в тому числі в німецьких клініках, але таке бажання має надійти звідти (з РФ - ред.)», - сказала канцлер.

Нині ж, за її словами, надзвичайно важливо якнайшвидше з’ясувати усі обставини цієї події. Меркель зазначила, що в Німеччині дуже стурбовані ситуацієї з Навальним.

У МЗС ФРН також висловили стурбованість і зазначили, що завданням наразі є провести вичерпне, прозоре та достовірне розслідування причин раптового погіршення здоров’я Навального. В зовнішньополітичному відомстві також звернули увагу на те, що Олексій Навальний – «без сумніву, один із найвідоміших, найвпливовіших та голосніших противників корупції в Росії; він неодноразово виступав як критик російського уряду. Його політична робота та його розслідування щодо корупції, в яких йому неодноразово заважають, є важливими для прозорості демократії та для життєдіяльності громадянського суспільства в Росії».

Раніше штаб Олексія Навального звернувся до адміністрації президента РФ щодо сприяння з його перевезенням у західну клініку.

Як повідомлялося, вранці 20 серпня літак, в якому Навальний повертався в Москву з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що в польоті політику стало зле. Навального госпіталізували з симптомами отруєння. Він перебуває у комі.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard