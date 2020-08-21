Поліція підтверджує, що в організмі Навального виявили смертельно небезпечну отруту - директор ФБК

Транспортна поліція знайшла речовину, якою отруїли російського опозиційного політика Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє прес-секретар Навального Кіра Ярмиш в Твіттері.

«(Директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) - ред.) Іван Жданов вийшов до преси і розповів про те, що тільки-но співробітник (транспортної - ред.) поліції у лікарні повідомив, що в організмі Олексія виявлено отруту, небезпечну не тільки для нього, але і для оточуючих. Назву не кажуть, адже це «таємниця слідства». Лікарі не реагують на повідомлення», - написала Ярмиш.

Иван Жданов вышел к прессе и рассказал, что только что сотрудник полиции в больнице сообщил, что в организме Алексея обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих. Название не говорят, потому что «тайна следствия». Врачи не реагируют на сообщение — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 21, 2020

Зазначається, що всім, хто перебуває поруч з Навальним потрібні спеціальні захисні костюми, тому його транспортування в іншу клініку неможливе.

Дружина Навального Юлія додала, що ще дві години тому лікарі готували документи на транспортування політика. «Ми вважаємо, що це зроблено для того, щоб хімічна речовина, яка знаходиться в організмі Олексія, зникла... Ми, звичайно, не можемо довіряти цій лікарні і вимагаємо, щоб нам його видали», - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Олексія Навального госпіталізували в Омську лікарню в непритомному стані після отруєння невідомою речовиною. Йому стало зле під час польоту з Томська в Москву, через що літак екстрено сів в аеропорту Омська.

Навального з борта літака доправили в реанімацію і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він перебуває в комі. Омські лікарі оцінюють стан Навального як тяжкий.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль занеобхідності буде готовий оперативно розглянути звернення про вивезення опозиціонера. Після цього штаб Навального звернувся до адміністрації президента РФ про сприяння з його перевезенням в західну клініку.

Фонд Cinema For Peace повідомив німецьким ЗМІ, що сьогодні вночі літак з Німеччини може вилетіти за Навальним.