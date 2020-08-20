Верховний представник ЄС прокоментував звістку про отруєння Навального

Верховний представник ЄС прокоментував звістку про отруєння Навального

Укрінформ
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив занепокоєння через імовірне отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального. 

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зауважив Боррель.

Він також побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що у польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Наразі він у комі та підключений до апарату ШВЛ.

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