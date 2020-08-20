Верховний представник ЄС прокоментував звістку про отруєння Навального

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель висловив занепокоєння через імовірне отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

Про це він написав у Твіттері, повідомляє Укрінформ.

"Стурбований чути про ймовірне отруєння Олексія Навального. Якщо це буде підтверджено, винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зауважив Боррель.

Він також побажав російському політику якнайшвидшого і повного одужання.

Як повідомляв Укрінформ, вранці 20 серпня літак, у якому Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, здійснив екстрену посадку в Омську через те, що у польоті політику стало зле. Навального госпіталізували. Його прессекретар Кіра Ярмиш заявила, що у політика токсичне отруєння.

Наразі він у комі та підключений до апарату ШВЛ.