Навального в Charite доставило авто Бундесверу, його стан стабільний

Стан здоров’я російського опозиціонера Олексія Навального, який вранці суботи був доставлений в берлінську клініку Charite, є стабільним, але викликає стурбованість.

Так його оцінив продюсер і засновник організації Cinema for Peace Яка Бізіль, повідомляє Укрінформ.

Літак цієї організації у рамках «приватної ініціативи» вивіз Навального з Омська.

«Його здоров'я дуже хвилює», - заявив Бізіль журналістам, які зібралися перед університетською клінікою в центрі Берліна. Коментувати спекуляції щодо можливого отруєння політика він не став, але зауважив, що Навальний до цього «був здоровою людиною».

Доставили Навального в клініку з аеропорта на автомобілі інтенсивної терапії Бундесверу у супроводі кількох поліцейських машин. Наразі німецькі лікарі детально обстежують нового пацієнта. Про свої висновки вони збираються оголосити після отримання результатів усіх аналізів, що займе певний час.

Як повідомлялося, російський опозиціонер відчув себе погано у літаку по дорозі в Москву, після екстреної посадки в Омську його було доставлено в місцеву лікарню, де він впав у кому. Оточення Навального переконане, що його отруїли. Перед посадкою в літак він пив в аеропорту Томська чай.

Слід зауважити, 2 роки тому в Берлін, до клініки Charite було доставлено з Москви отруєного Петра Верзілова, також за допомогою Cinema for Peace.

Уряд ФРН заявив, що не має відношення до цієї акції, але знав про неї заздалегідь. За словами речника Штеффена Зайберта, наразі головним є те, щоб Навальний одужав, а також прозоре та детальне розслідування обставин інциденту.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла, що Німеччина готова прийняти на лікування російського політика Олексія Навального, якщо буде таке звернення.