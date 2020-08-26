НАТО не сумнівається у висновках лікарів щодо отруєння Навального - Столтенберг
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у середу у Берліні.
«Необхідно провести прозоре розслідування, щоб з’ясувати, що сталося, та забезпечити притягнення причетних до відповідальності», - заявив глава Альянсу.
Він також привітав зусилля Німеччини, яка прийняла Навального на лікування.
«У нас немає підстав сумніватися у висновках лікарів медичного закладу (клініки Шаріте - ред.)», - підкреслив Столтенберг.
Як повідомлялося, консиліум лікарів Шаріте 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.
Російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, політика госпіталізували.
22 серпня спецлітаком його доставили в Берлін. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.