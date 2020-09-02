ЄС засудив факт отруєння Навального

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив факт отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, який був сьогодні підтверджений спеціалізованими лабораторіями у Німеччині.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на заяву Високого представника ЄС, яка оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«Європейський Союз у можливо потужних термінах засуджує отруєння російського опозиційного лідера Олексія Навального. Токсикологічний аналіз, проведений спеціалізованою лабораторією збройних сил Німеччини довів, що пан Навальний був отруєний хімічною речовиною військового призначення групи «Новічок», яка була розроблена Радянським Союзом, і пізніше – Росією. Використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним за будь-яких обставин та є порушенням міжнародного законодавства», - йдеться у заяві.

Високий представник ЄС наголосив на важливості проведення російським урядом ретельного та прозорого розслідування замаху на вбивство пана Навального.

«Справа Олексія Навального не має залишатися нерозкритою. Ті, хто несе за це відповідальність, мають постати перед правосуддям. Ми вдячні персоналу клініки Шаріте, університетської лікарні в Берлині, за лікування пана Навального та бажаємо йому швидкого та повного одужання», - заявив Жозеп Боррель.

Він підкреслив, що Європейський Союз буде продовжувати уважно відстежувати розвиток цієї проблеми та обговорить її наслідки.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у дописі в Твіттері теж наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних в отруєнні Навального.

«Ангела Меркель повідомила мене, що російський опозиціонер Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною у своїй власній країні. Це черговий підлий і боягузливий вчинок. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності», - наголосила Президент Єврокомісії.

Манфред Вебер, лідер групи Європейської народної партії в Європейському парламенті, написав у Твіттері, що президент РФ Володимир Путін має відповісти за переслідування опозиції в своїй країні.

«Навальний був отруєний в Росії, під наглядом російської влади, російською отрутою «Новічок». Президент Путін і його друзі в Європі повинні подивитися фактам в обличчя і відповісти за переслідування лідерів опозиції в своїй країні» - вважає лідер ЄНП.

За його словами, група Європейської народної партії в ЄП закликає до повного і негайного роз'яснення з боку російського керівництва і чіткої реакції на отруєння з боку Європейського Союзу.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок» часів СРСР.