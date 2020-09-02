Отруєння Навального матиме наслідки й для Nord Stream 2 - Кулеба

Як передає Укрінформ, таку думку він висловив під час години спілкування у Твіттері 2 вересня.

«Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати ПП2. І не новина, що ми цьому протидіємо. Але отруєння Навального теж матиме наслідки», - написав Кулеба у відповідь на запитання користувача соцмереж.

Як повідомляв Укрінформ, уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

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Як відомо, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

Консиліум лікарів "Шаріте" 24 серпня заявив, що клінічні дані свідчать про те, що Олексій Навальний був отруєний речовиною з групи активних речовин, які називають інгібіторами холінестерази.