Російські лікарі хочуть спільно з німцями дослідити стан Навального

Глава Національної медичної палати Росії Леонід Рошаль запропонував колегам у Німеччині разом установити "причини стану Олексія Навального".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

"Російські лікарі запропонували створити спільну з німецькими колегами експертну групу, щоб установити причину стану політика Олексія Навального", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, з такою ініціативою до Лікарської палати Німеччини звернулася Національна медична палата РФ. Про це повідомив її президент Леонід Рошаль.

За словами Рошаля, основна причина стану Навального "дотепер не зрозуміла", а доля російського опозиціонера "хвилює багатьох".

"Якщо виявиться, що, справді, Навальний був отруєний, ми вважаємо, що необхідно в Росії порушити кримінальну справу", - підкреслив Рошаль, висловивши сподівання на позитивну відповідь німецької сторони.

Як повідомлялося, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичного речовини "Новічок" часів СРСР.