Атака на Навального є нападом на цінності демократії та верховенства права - Столтенберг

Застосування проти російського опозиційного політика Олексія Навального хімічної зброї є не лише нападом на особу, але й атакою на фундаментальні цінності, що й обумовлює настільки потужну міжнародну реакцію на цей випадок.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у п’ятницю під час онлайн-пресконференції за підсумками засідання Північноатлантичної ради, яке було присвячено розгляду ситуації навколо отруєння російського опозиціонера, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"НАТО засноване на фундаментальних цінностях демократії, верховенства права та свободи особистості. І коли ми бачимо, що провідний опозиційний політик в Росії був атакований з метою вбивства - безумовно, це має значення для всіх, хто вірить у верховенство права та свободу особистості, як ми віримо в це у НАТО. Саме з цієї причини ми так потужно засудили цю атаку. Тому що це є не лише нападом на особу, але також атакою на фундаментальні демократичні права", - зауважив керівник Альянсу.

Відповідаючи на запитання, чи має намір НАТО після отруєння Навального вислати акредитованих при Альянсі російських дипломатів, як це вже трапилося після подій у Солсбері, Столтенберг повідомив, що союзники наразі проводять консультації щодо шляхів реагування на цю ситуацію.

"Є паралелі, тому що ми бачили, що цей нервово-паралітичний хімічний агент був знову використаний, що він належить до тієї ж групи отруйних речовин "Новічок", яка була використана у Солсбері. Водночас є певні відмінності. Атака була здійснена проти російського громадянина в Росії, йому зараз надають допомогу в Німеччині… Союзники продовжать консультації з іншими організаціями. Ми твердо переконані, що це є грубим порушенням міжнародного законодавства, тож вимагаємо міжнародної реакції. Але я не буду зараз спекулювати, якою може бути така міжнародна відповідь", - сказав генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що за рішенням Північноатлантичної ради у зв’язку із отруєнням родини Скрипалів у Великій Британії максимальна кількість російської місії при НАТО була скорочена із 30 до 20 дипломатів.

"Голос НАТО має значення. Ми представляємо близько мільярда людей, 50 відсотків світового ВНП. Тож це має значення, що НАТО так чітко засудило цю атаку та використання хімічної нервово-паралітичної речовини", - додав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести виявили в організмі Навального наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.