Замах на Навального: євродепутати закликають ЄС ввести санкції

Понад 100 депутатів Європарламенту закликають ЄС покарати санкціями осіб, причетних до атак на російських опозиціонерів.

Про це йдеться у відкритому листі європарламентарів до високого представника ЄС Жозепа Борреля, передає Укрінформ.

Як зазначається, євродепутати рішуче засуджують замах на життя Олексія Навального та вірять заявам уряду Німеччини про отруєння російського політика "Новічком".

"Ми підтримуємо заклики низки європейських урядів до Росії забезпечити повне і прозоре розслідування справи з метою притягнення винних до відповідальності. Але ми вкрай скептично ставимося до припущень, що влада РФ бажає встановлювати реальні обставини цього злочину", - наголошується у листі.

Євродепутати згадують низку попередніх нападів та вбивств на опозиційних діячів у Росії, зокрема Анну Політковську, Олександра Литвиненка, Сергія Скрипаля, Бориса Нємцова, Петра Верзилова та Володимира Кара-Мурзу, у випадку яких покарання справжніх винуватців так і не відбулося.

"Таким чином, ми закликаємо високого представника ЄС Жозепа Борреля та головуючу у Раді ЄС Німеччину ініціювати міжнародне розслідування отруєння Олексія Навального у межах структур ООН та Ради Європи, з можливою підтримкою Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ)", - йдеться у листі.

Євродепутати також повторно наголошують на необхідності швидкого запровадження санкційного механізму ЄС щодо порушень прав людини, щоб притягнути до відповідальності осіб, які стоять за цими атаками.

Як уже повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували.

22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив про наявність в у зразках, взятих у Навального, ознаки наявності нервово-паралітичної речовини групи "Новічок", яка була створена ще за часів СРСР.