Факт отруєння Олексія Навального "Новічком" є безсумнівним – Столтенберг

Не викликає сумнівів той факт, що російський опозиціонер Олексій Навальний був отруєний бойовою хімічною речовиною групи "Новічок", тому виникають серйозні запитання, що потребують відповіді уряду РФ.

Про це у п’ятницю, 4 вересня, під час віртуальної пресконференції за підсумками засідання Північноатлантичної Ради, яке було присвячено розгляду ситуації навколо отруєння російського політика, заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу

"Північноатлантична Рада щойно зустрілася для обговорення замаху на вбивство Олексія Навального. Німеччина проінформувала союзників про результати, отримані спеціалізованою лабораторією. Це доводить, поза сумнівами, що пан Навальний був отруєний з використанням військової нервово-паралітичної речовини групи "Новічок". Використання такої зброї є жахливим. Всі союзники сьогодні були єдиними у засудженні цієї атаки. Будь-яке використання хімічної зброї демонструє тотальну неповагу до людського життя, і є неприйнятним порушенням міжнародних норм та правил", - наголосив Столтенберг.

Він також зауважив: всі союзники погодилися з тим, що нині перед Росією постають серйозні питання, на які вона повинна знайти відповідь.

"Російський уряд має повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW) в неупередженому міжнародному розслідуванні. Ті, хто є відповідальними за цю атаку, мають постати перед правосуддям. Ми також закликали Росію повністю розкрити програму "Новічок" OPCW", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що раз за разом в Росії опозиційні лідери та критики російського режиму піддаються атакам, деякі з них були вбиті. Тож нинішня ситуація не є лише атакою на особу, але наступом на фундаментальні демократичні права. За словами Столтенберга, це є серйозним порушенням міжнародного законодавства, яке вимагає міжнародної відповіді.

Генеральний Секретар НАТО побажав Навальному повного та швидкого одужання.

"Наші думки зараз з ним та з його родиною. Союзники продовжать консультації та зважать на наслідки цього інциденту", - додав Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР.

Фото: НАТО