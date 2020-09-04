Російські лікарі заявили, що Навальний худнув перед отруєнням

У російського опозиційного політика Олексія Навального до його госпіталізації 20 серпня були проблеми з харчуванням і травленням.

Про це заявив заввідділом гострих отруєнь Омської лікарні швидкої медичної допомоги №1 Олександр Сабаєв, передає Укрінформ із посиланням на Інтерфакс.

Він послався на анамнез, зібраний зі слів супутників Навального.

"Дані анамнезу зі слів супроводжуючих указували на те, що були проблеми з травленням і харчуванням протягом 5-7 днів. Пацієнт використовував дієти для зниження маси тіла", - повідомив Сабаєв.

За словами токсиколога, аналізи Навального, в тому числі рівень цукру в крові та молочної кислоти під час звертання в Омську клініку говорили про те, що порушення обміну речовин почало формуватися за декілька днів до госпіталізації.

"Ситуація могла бути спровокована стресом, перевтомою, алкоголем, гарячою чи холодною погодою. Будь-який із цих факторів міг підштовхнути до погіршення стану. Навіть банальна відсутність сніданку", - сказав Сабаєв.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало погано в літаку, яким він летів із Томська до Москви. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений до Берліна. Навальний перебуває в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок» часів СРСР.