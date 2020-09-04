Фонд Навального оприлюднив його розслідування, зняте в Томську перед отруєнням

Фонд боротьби з корупцією опозиціонера Олексія Навального оприлюднив розслідування «Томськ у полоні у депутатської мафії», над яким він працював перед отруєнням.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Свободу.

"Розслідування від імені Навального присвячено корупції серед томських депутатів від владної партії «Єдина Росія». За планами голови ФБК, фільм повинен був допомогти місцевим жителям проголосувати проти представників владної в Росії партії на найближчих виборах 13 вересня" - зазначається у повідомленні.

Навальний у розслідуванні пояснив, що томським депутатам від «Єдиної Росії» належать майже всі ключові компанії, що відповідають в місті за ЖКГ. Зокрема, за водопостачання відповідає ТОВ «Томськводоканал». Формально він належить сестрі заступника голови міськдуми і голови фракції «Єдина Росія» Кирила Новожилова. Оплата за послуги «Томськводоканалу» проходить через Томський розрахунковий центр, що належить Новожилову. За останні п’ять років тарифи на воду в Томську зросли майже вдвічі.

Крім того, у розслідуванні йдеться про найбільшу управляючу компанію ЖКГ Томська під назвою «Жилище», що у власності дружини депутата від «Єдиної Росії» Сергія Панасюка, а його «секретним партнером» по бізнесу є син колишнього генпрокурора Росії Артем Чайка.

За даними розслідування, компанію «Горсети» що відповідає за електропостачання, контролюють лідер регіонального відділення «Єдиної Росії» Володимир Резніков і його син Максим, також депутат «Єдиної Росії» і голова комітету міського господарства.

Також Навальний розказує про елітну нерухомість, яка належить власникам і керівникам томських комунальних підприємств.

Як вже повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували.

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22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив про наявність у зразках, взятих у Навального, ознаки наявності нервово-паралітичної речовини групи «Новічок», яка була створена ще за часів СРСР.