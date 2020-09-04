Боррель допускає нові санкції проти Росії через отруєння Навального

Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив з новою заявою з приводу отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, в якій допустив застосування нових санкцій проти Російської Федерації у відповідь на черговий випадок застосування хімічної зброї.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на текст заяви, який оприлюднений на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський Союз засуджує замах на вбивство Олексія Навального, який був отруєний військовою хімічною речовиною нервово-паралітичної дії групи «Новічок», подібної до тієї, що була використана під час замаху на Сергія та Юлію Скрипалів у Солсбері 4 березня 2018 року. Використання хімічної зброї є повністю неприйнятним за будь-яких обставин, є серйозним порушенням міжнародного законодавства та міжнародних стандартів з прав людини. Європейський Союз закликає до спільної міжнародної відповіді та залишає за собою право вжити належні заходи, включаючи застосування обмежувальних заходів", - йдеться у документі.

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Жозеп Боррель зауважив, що новий замах на життя російського громадянина відбувся на території Російської Федерації. За його словами, російський уряд має зробити все необхідне для ретельного розслідування цього злочину за умови повної прозорості, та притягнути винних до відповідальності.

"Безкарність не має і не буде толеруватися. Європейський Союз закликає Російську Федерацію повною мірою співпрацювати з Організацією із заборони хімічної зброї (OPCW), щоб забезпечити неупереджене міжнародне розслідування... ЄС буде продовжувати уважно слідкувати за цією проблемою та зважить на її наслідки", - додав Високий представник ЄС.

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Як вже повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, де Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Навальний знаходиться в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий. 2 вересня уряд Німеччини заявив про наявність в зразках, взятих у Навального, ознак нервово-паралітичної речовини групи «Новічок», яка була створена ще за часів СРСР.