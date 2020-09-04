Рада НАТО збереться на засідання через отруєння Навального

Сьогодні в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі пройде засідання Північноатлантичної ради на рівні послів, на порядку денному якого буде обговорення ситуації з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив прессекретар НАТО Оана Лунгеску в Twitter, інформує Укрінформ.

Після зустрічі послів Генеральний секретар НАТО звернеться до преси приблизно о 12.30. За словами Лунгеску, захід транслюватиметься в прямому ефірі на сайті НАТО.

📣#NATO Secretary General @jensstoltenberg will address the press after the meeting of the North Atlantic Council at Ambassadorial level on the #Novichok attack on Alexey Navalny tomorrow around 12.30pm.

The event will be live-streamed on NATO website.

➡️https://t.co/K0IWmgc6SZ pic.twitter.com/IcPtxbtddx — Oana Lungescu (@NATOpress) September 3, 2020

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Крім того, за даними The New York Times, у середу уряд Німеччини вже поінформував своїх союзників в Європейському Союзі та НАТО про свої висновки щодо отруєння Навального і планує надати інформацію Організації із заборони хімічної зброї, всесвітньому наглядовому органу за хімічною зброєю. Протягом усього дня в середу уряди західних країн виступили із засудженням Росії, а Сполучені Штати заявили про можливість введення фінансових санкцій щодо причетних до інциденту з отруєнням російського опозиціонера.

Раніше спеціальна лабораторія Бундесверу провела токсикологічний тест з використанням зразків від Олексія Навального і прийшла до висновку, що російський політик був отруєний речовиною нервово-паралітичної дії з групи "Новічок".

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, засвідчили наявність нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".