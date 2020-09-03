Брюссель: в інтересах Росії ретельно розслідувати отруєння Навального

Ретельне та прозоре розслідування замаху на життя опозиційного політика Олексія Навального відповідає інтересам самої Російської Федерації.

Про це у четвер на брифінгу в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не лише високий представник ЄС, й усі лідери країн Євросоюзу були дуже чіткими у рішучому засудженні використання цієї хімічної речовини (що належить до групи "Новічок" - ред.) проти пана Навального. Ми закликали Росію провести прозоре та ретельне розслідування. Це відповідає інтересам Росії – надати відповідь на ці питання, тому що такого роду хімічної речовини немає у вільному доступі. Вона була використана на російській території проти громадянина Росії", - наголосив речник.

За його словами, дуже важливо, щоб результати такого розслідування були доведені як до російської, так і до міжнародної громадськості.

Відповідаючи на уточнювальне запитання щодо можливих санкцій у відповідь на отруєння Навального, Стано зауважив, що спочатку мають бути знайдені особи, відповідальні за цей злочин.

"Ми були дуже чіткими в тому, що відповідальні мають постати перед правосуддям. До цього має бути проведено результативне розслідування. Ми ще не досягли цього етапу. Тож важко говорити про покарання, якщо не визначено тих, хто за це відповідає", - зазначив речник.

Він зауважив, що Євросоюз очікує від Росії відкритого розслідування, без жодних сторонніх впливів.

Водночас він нагадав, що Навальний є не першою жертвою "такої боягузливої та жорстокої атаки і замаху на вбивство".

"Ми бачили, що інші люди були вбиті у Росії, інші опозиційні голоси були заглушені. Достатньо згадати Анну Політковську, Сергія Магнітського, Бориса Немцова. Результати розслідування цих випадків не можуть вважатися задовільними. Ми хотіли б бачити ретельне розслідування, яке б могло дати чіткі відповіді на всі питання, що постають у зв’язку із цим випадком", - заявив Стано.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доправлений у Берлін. Нині Навальний у комі, його стан оцінюється як стабільно тяжкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, засвідчили наявність нервово-паралітичної речовини групи "Новічок".