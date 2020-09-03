Франція вимагає від Росії пояснити застосування "Новічка" проти Навального
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
«Я з великим занепокоєнням ознайомився з інформацією німецьких властей, яка підтверджує застосування в Росії нервово-паралітичної речовини із сімейства «Новічок» для отруєння Олексія Навального», - заявив Ле Дріан.
Глава МЗС Франції наголосив, що за таких обставин для російських властей надзвичайно важливо негайно пояснити обставини, за якими стало можливим застосування нервово-паралітичної речовини проти Навального.
Ле Дріан заявив про порушення Росією принципів заборони застосування хімічної зброї, що є неприпустимим, та порушення міжнародних стандартів.
«Я суворо засуджую шокуюче і безвідповідальне застосування цієї речовини», - додав французький міністр.
Ле Дріан також відзначив, що напад на Навального у такий спосіб порушує дуже серйозні питання щодо політичної відповідальності російських властей та їхнього обов’язку надати відповіді на це.
«Франція у тісному контакті із німецькими властями, а також нашими партнерами координуватиме відповідь на ці події у відповідних форматах, зокрема у рамках Організації із заборони хімічної зброї», - заявив глава французького МЗС.
Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.
2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».