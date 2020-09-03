Франція вимагає від Росії пояснити застосування "Новічка" проти Навального

Франція закликає російські власті пояснити обставини застосування забороненої міжнародним правом хімічної зброї, зокрема речовини «Новічок», якою отруїли опозиційного політика Олексія Навального.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

«Я з великим занепокоєнням ознайомився з інформацією німецьких властей, яка підтверджує застосування в Росії нервово-паралітичної речовини із сімейства «Новічок» для отруєння Олексія Навального», - заявив Ле Дріан.

Глава МЗС Франції наголосив, що за таких обставин для російських властей надзвичайно важливо негайно пояснити обставини, за якими стало можливим застосування нервово-паралітичної речовини проти Навального.

Ле Дріан заявив про порушення Росією принципів заборони застосування хімічної зброї, що є неприпустимим, та порушення міжнародних стандартів.

«Я суворо засуджую шокуюче і безвідповідальне застосування цієї речовини», - додав французький міністр.

Ле Дріан також відзначив, що напад на Навального у такий спосіб порушує дуже серйозні питання щодо політичної відповідальності російських властей та їхнього обов’язку надати відповіді на це.

«Франція у тісному контакті із німецькими властями, а також нашими партнерами координуватиме відповідь на ці події у відповідних форматах, зокрема у рамках Організації із заборони хімічної зброї», - заявив глава французького МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».