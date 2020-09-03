Президент Литви про Навального: Сталінський принцип "немає людини - немає проблеми"

Президент Литви Гітанас Науседа назвав отруєння російського опозиціонера Олексія Навального спробою реалізувати в сучасних умовах сталінський принцип «немає людини - немає проблеми».

Про це Науседа написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

«Один з лідерів російської опозиції Олексій Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною «Новічок». З такою заявою виступив уряд Німеччини. Шокує те, що ця новина вже не шокує, - багато хто очікував такого вердикту. Що це - новий стандарт норми?» - зазначає Науседа.

За його словами, в російському медзакладі, де спочатку опинився Навальний, встановлення такого діагнозу було неможливим завданням. «Демократія там і відрізняється від автократії, що при ній цінність людського життя є мірилом усього. А при останній послідовно реалізується сталінський принцип: «немає людини - немає проблеми», - наголосив Президент Литви.

Як повідомлялося, напередодні офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт опублікував заяву, в якій ідеться, що результати тестів, проведених у спеціальній військовій лабораторії Німеччини, підтвердили отруєння Навального «хімічною бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок».

44-річному російському опозиціонеру Навальному, одному з найбільших критиків президента Володимира Путіна, стало зле 20 серпня в літаку, який летів з Томська до Москви, його доставили в Омську лікарню. Пізніше його переправили до берлінської клініки «Шаріте».

Нервово-паралітичною речовиною «Новічок», розробленою в Радянському Союзі, у 2018 році у Великій Британії були отруєні також подвійний російський агент Сергій Скрипаль і його дочка.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас повідомив, що в середу в міністерство був викликаний російський посол. Йому передано заклик Німеччини «повністю і прозоро» розслідувати справу про отруєння Навального.

Фото: lrp.lt