Отруту могли нанести на одяг Навального - розробник “Новічка”

Один з творців отруйної речовини класу "Новічок" Володимир Углєв повідомив, що російського опозиційного політика Олексія Навального могли отруїти розчином А-242.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в інтерв'ю The Insider.

"З "Новічков" це може бути розчин твердого аналога А-234, а саме, твердого А-242, плюс добавка якоїсь більш швидкодіючої речовини, яка приховує симптоми. А-242 за своїми токсикологічними властивостями є 100%-им аналогом А-234, але так як в нормальних умовах - це тверда речовина з температурою плавлення близько 96 градусів, то сам по собі він практично безпечний", - сказав Углєв.

Він передбачає, що отруту могли нанести на спідню білизну Навального.

"Мені чомусь здається, що Олексію його ("Новічок"- ред.) нанесли на спідню білизну. Якщо хтось помацав цю пляму, то міг би теж отримати якесь ураження. Кричав же хтось з поліції, що можна отримати ураження від Навального", - додав Углєв.

За його словами, між стиканням з "Новічком" та його активною дією проходить кілька годин.

"Якщо це шкірно-резорбтивне ураження, то кілька годин. Але знову ж таки, все залежить від дози отруйної речовини, яка своєю чергою залежить від розміру площі дотику зараженої тканини зі шкірою", - зазначив Углєв.

Читайте також: Голова Євроради закликав Росію розслідувати отруєння Навального

Як повідомляв Укрінформ, за словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, тести, проведені на зразках, взятих у російського опозиційного політика Олексія Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини "Новічок" часів СРСР. Зайберт повідомив, що ФРН проінформує партнерів по ЄС і НАТО про ситуацію з Навальним і обговорить з ними спільну реакцію на цей інцидент.

У зв'язку з цим Берлін закликає Москву пояснити ситуацію з російським опозиціонером. Представник німецького уряду, зокрема, сказав, що МЗС ФРН викличе посла РФ у Німеччині для бесіди про ситуацію з Навальний.