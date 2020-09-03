Голова Євроради закликав Росію розслідувати отруєння Навального

Глава Європейської Ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального "Новічком" та закликав РФ провести розслідування інциденту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер Мішеля.

"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального з використанням нервово-паралітичної речовини військового зразка. Росія повинна провести повне розслідування, і правосуддя повинно здійснитися", - йдеться у дописі глави Євроради.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».

Отруєння Навального засудила низка світових лідерів та міжнародних інституцій.