Голова Євроради закликав Росію розслідувати отруєння Навального

Голова Євроради закликав Росію розслідувати отруєння Навального

Укрінформ
Глава Європейської Ради Шарль Мішель засудив отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального "Новічком" та закликав РФ провести розслідування інциденту.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер Мішеля.

"Я рішуче засуджую спробу змусити замовкнути лідера опозиції Навального з використанням нервово-паралітичної речовини військового зразка. Росія повинна провести повне розслідування, і правосуддя повинно здійснитися", - йдеться у дописі глави Євроради.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

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2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».

Отруєння Навального засудила низка світових лідерів та міжнародних інституцій.

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