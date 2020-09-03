У США приголомшені заявою Росії про отруєння Навального західними спецслужбами

Посол Сполучених Штатів при ОБСЄ Джеймс Гілмор приголомшений коментарями представника Росії у цій організації, що опозиційного політика Олексія Навального могли отруїти західні спецслужби.

Про це американський дипломат заявив на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер у Відні, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я був дійсно приголомшений коментарями представника Російської Федерації, оприлюдненими тут сьогодні, про припущення, що хтось, за змовою західних розвідок, здійснив негативний вплив на здоров’я Навального в Омську. Це дуже дивна і тривожна заява», - сказав посол США при ОБСЄ.

Американський дипломат закликав Росію до співпраці з міжнародним співтовариством у розслідуванні отруєння Навального.

«Причетні до цього – хто скоїв злочин і хто віддав наказ – повинні бути притягнуті до відповідальності», - наголосив Гілмор, вказавши на необхідність проведення міжнародного розслідування.

Американський дипломат також назвав отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною із групи «Новічок» «актом внутрішнього тероризму» в Росії проти громадян і громадянського суспільства.

Як повідомляв Укрінформ, російському опозиціонеру Олексію Навальному 20 серпня стало зле в літаку, яким він летів з Томська в Москву. Авіалайнер екстрено приземлився в Омську, Навального госпіталізували. 22 серпня спецлітаком він був доставлений в Берлін. Нині Навальний в комі, його стан оцінюється як стабільно важкий.

2 вересня уряд Німеччини заявив, що тести, проведені на зразках, взятих у Навального, показали наявність нервово-паралітичної речовини «Новічок».