Навального вивели з коми - клініка Шаріте
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на клініку Шаріте.
"Здоров’я Алексєя Навального, який лікується в університетській клініці Шаріте в Берліні з 22 серпня 2020 року, покращилось", - йдеться у пресрелізі.
За словами лікарів, пацієнта, який був введений у стан медикаментозної коми, поступово відключають від штучної вентиляції легенів. Навальний реагує, коли з ним розмовляють.
Водночас зазначається, що не можна виключати "віддалені наслідки тяжкого отруєння".
У клініці наголосили, що лікарі тісно контактують з дружиною Навального. За погодженням з нею в Шаріте вирішили, що оприлюднення інформації про стан здоров'я відповідає інтересам політика.
Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було термінового госпіталізовано в місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".