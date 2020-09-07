Російського посла викликали в МЗС Британії через отруєння Навального
Як передає Укрінформ, про це в Твіттері написав глава зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб.
"Сьогодні Велика Британія викликала посла Росії, щоб висловити глибоку стурбованість з приводу отруєння Олексія Навального", - написав Рааб.
Він назвав «абсолютно неприпустимим» застосування забороненої хімічної зброї та закликав Росію провести «повне прозоре розслідування».
Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Нвального було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.
Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".
7 вересня Навального вивели зі штучної коми, його стан поліпшується.