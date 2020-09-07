Російського посла викликали в МЗС Британії через отруєння Навального

Посол РФ у Лондоні був викликаний в МЗС Великої Британії у зв'язку з отруєнням Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це в Твіттері написав глава зовнішньополітичного відомства Домінік Рааб.

"Сьогодні Велика Британія викликала посла Росії, щоб висловити глибоку стурбованість з приводу отруєння Олексія Навального", - написав Рааб.

Він назвав «абсолютно неприпустимим» застосування забороненої хімічної зброї та закликав Росію провести «повне прозоре розслідування».

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Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Нвального було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня Навального вивели зі штучної коми, його стан поліпшується.