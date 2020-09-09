Nord Stream 2 допомагає Кремлю нарощувати військову силу — прем'єр Польщі

Реалізація проєкту Nord Stream 2 і відріже українські газопроводи від російського транзиту і може призвести до розширення російської агресії в Україні.

Таку думку в ефірі Польського радіо висловив голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За нашим західним кордоном маємо Німеччину, без якої цей проєкт (Nord Stream 2 - ред.) не має сенсу і є нераціональним. І до них звертаюся, щоб вони подивилися, що робиться в Білорусі, в Україні, як багато ризиків від завершення цього проєкту виникає в Україні. Саме після відсікання українських газопроводів (від транзиту газу з РФ – ред.) Путін без перешкод зі своєю армією зможе промарширувати навіть до центру України. Те саме з Білоруссю", - заявив Моравецький.

Він також висловив сподівання, що після отруєння російського опозиціонера Олексія Навального Німеччина зрозуміє, що цей проєкт є антиєвропейським, підтримує авторитарну систему і допомагає президентові РФ нарощувати військову силу.

Як повідомлялося, офіційний Берлін наразі визначається щодо лінії поведінки стосовно РФ у контексті отруєння Олексія Навального. Водночас канцлер ФРН Ангела Меркель уже не така категорична стосовно ймовірного впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.

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20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, на якому він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, Навального було терміново госпіталізовано у місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна.

Німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

Проєкт будівництва Nord Stream 2 для постачання газу до Європи в обхід України здійснює російський Газпром спільно з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell і Wintershall.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Фото: EPA-EFE