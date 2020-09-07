Меркель вже не виключає санкцій проти Nord Stream 2 через "справу Навального"

Офіційний Берлін наразі визначається щодо лінії поведінки стосовно РФ у контексті отруєння Олексія Навального, водночас канцлер Ангела Меркель уже не така категорична стосовно ймовірного впливу ситуації з російським політиком на проєкт Nord Stream 2.

Про це заявив офіційний представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи й досі Меркель вважає за недоцільне пов'язувати отруєння Навального з питанням добудови Nord Stream 2, речник у ряду сказав: "Канцлер нічого не виключає".

Водночас, за його словами, перемовини з європейськими партнерами перебувають на початковій стадії, тому "зарано говорити про спільну позицію та якісь санкції (щодо РФ - ред.)". Речник німецького уряду наголосив, що рішення має буде спільним, адже це стосується всієї міжнародної спільноти. Утім, він не став називати можливі дати прийняття якогось рішення, зазначивши, що це потребує часу.

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Зайберт також поінформував, що канцлер Ангела Меркель ще не обговорювала отруєння Навального та пов’язані з цим питаннями з президентом РФ Володимиром Путіним, проте вона "тісно співпрацює" у цьому контексті з міністром закордонних справ ФРН Гайко Маасом.

Речник німецького уряду зауважив також, що Німеччина разом з іншими державами очікують, що Росія проведе розслідування отруєння Навального та надасть пояснення, що сталося з політиком. За словами Зайберта, те, що розслідування потрібно проводити саме у Росії, в Сибіру, де Навальний був отруєний і де його лікували перші 2 дні, у Берліні "сумнівів не викликає".

Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало зле в літаку, яким він повертався з Томська до Москви. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політика було термінового госпіталізовано в місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна, де німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок".

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що не варто пов’язувати отруєння Навального з питанням добудови газопроводу Nord Stream 2. Натомість глава німецького МЗС Гайко Маас напередодні не виключив, що завершення будівництва газогону може бути пов'язане з повноцінним розслідуванням Росією отруєння Олексія Навального.