Трамп виступив за зупинку будівництва Nord Stream 2 через отруєння Навального

Президент США Дональд Трамп підтримає зупинку реалізації російського проекту "Північний потік-2" у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Як передає Укрінформ, про це він заявив під час брифінгу в Білому Домі.

На питання, підтримав би президент можливе введення санкцій проти Північного потоку-2 Німеччиною через отруєння Олексія Навального, Трамп відповів: "звичайно, я підтримав би цей захід. Я був першим, хто підняв цю тему (зупинити будівництво газопроводу, - ред). Ви й не чули про "Північний потік-2" до тих пір, поки я не підняв цю тему".

Канцлер ФРН Ангела Меркель раніше заявляла, що не варто пов'язувати отруєння Навального з питанням завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2. Однак глава німецького МЗС Гайко Маас напередодні не виключив, що завершення будівництва газопроводу може бути пов'язано з повноцінним розслідуванням Росією отруєння Олексія Навального.

Як повідомлялося, 20 серпня російському опозиційному політику Олексію Навальному стало погано в літаку, яким він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив екстрену посадку в Омську, політик був терміново госпіталізований в місцеву лікарню. Через 2 дні його перевезли до Берліна, де німецькі фахівці підтвердили факт отруєння Навального нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок".

7 вересня Навального зняли з ШВЛ, його стан поліпшується.

Фото: Білий дім