Тихановська не виключає посередництва інших країн у переговорах із Лукашенком

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що політична криза в республіці є внутрішньою справою білорусів, проте вона не виключає імовірності звернення у майбутньому до інших держав щодо посередництва у переговорах з нинішньою владою.

Про це Тихановська сказала під час Економічного форуму у польському Карпачі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Все, що зараз відбувається в Білорусі, є внутрішньою справою, а нашим обов’язком є вирішення цієї проблеми. Усі демократичні країни підтримують білоруський народ й, очевидно, хотіли б допомогти нашій країні, нашому народу в боротьбі за його права. Ми це цінуємо, дякуємо за вашу підтримку і допомогу, але просимо усі країни поважати суверенітет нашої країни, оскільки це - наша внутрішня справа”,- підкреслила Тихановська.

Водночас вона зауважила: якщо білоруси не зможуть самостійно вирішити цю проблему, то “в майбутньому, можливо, попросять інші країни про те, щоб вони виконували роль медіаторів у переговорах з білоруською владою”.

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Раніше Тихановська зустрілась у Варшаві з прем’єр-міністром РП Матеушем Моравецьким, який пообіцяв підтримку білорусам, постраждалим від репресій.

Глава польського уряду передав Тихановській символічний ключ до нової будівлі Білоруського дому, де відбулася їхня зустріч.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними опозиції, від початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. У перші дні акцій до лікарень потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.