Моравецький зустрівся з Тихановською у Варшаві

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький зустрівся в середу у Варшаві з лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, глава польського уряду задекларував Тихановській підтримку з боку Польщі для громадянського суспільства в Білорусі і символічно передав ключі від нового приміщення Білоруського дому, де і відбулася зустріч.

“Польща є відкритим домом для всіх білорусів, хто потребує допомоги. У рамках нашої програми “Солідарні з Білоруссю” ми допомагаємо репресованим особам, намагаємося підтримувати білоруські організації, які несуть дух свободи в Білорусь, борються за демократичну, вільну і суверенну Білорусь”,- заявив Моравецький.

Він зазначив, що весь Євросоюз підтримує білоруський народ на шляху до свободи.

Моравецький підкреслив, що Варшава незабаром представить економічний план для білоруського народу і держави, щоб показати, що Європа є відкритою на Білорусь на білоруський народ.

Глава польського уряду передав Тихановській символічний ключ до нового будинку Білоруського дому, де відбулася їхня зустріч.