Тихановська занепокоєна таємними перемовинами Лукашенка з Путіним

Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська заявила, що її турбують таємні переговори між очільниками Білорусі Олександром Лукашенком і РФ Володимиром Путіним.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила в інтерв'ю DELFI.

"Турбує. Проте ми цього не боїмося. Тому що немає жодної причини здійснювати те, про що просив Лукашенко. А просив він про військову допомогу. Про що розмовляють Лукашенко з Путіним, нам, білоруському народу, не розповідають", - сказала вона.

Тихановська також закликала Росію не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

"Я сподіваюся, що російська влада розуміє, що причини ситуації, що склалася - тільки внутрішні. У нас дружні відносини з Росією, і ми не хочемо їх псувати. Білоруси і росіяни - дружні народи, ми добре спілкуємося, між країнами великий торговий оборот. І ми хочемо, щоб це все залишилося, ми просимо не втручатися в наші справи. Принаймні, на даному етапі", - додала вона.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. чоловік. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

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