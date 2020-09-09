Не вірте пропагандистським ЗМІ: Тихановська звернулася до росіян

Опозиційний кандидат в президенти Білорусі Світлана Тихановська звинуватила російську пропаганду в перекручуванні фактів того, що відбувається в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у своєму відеозверненні, яке опубліковано на її телеграм-каналі.

«На жаль, російська пропаганда намагається максимально спотворити те, що відбувається в Білорусі. Я закликаю вас (росіян - ред.) не піддаватися впливу цієї брехні, і знати справжню причину чому білоруський народ вимагає відставки Лукашенка», - сказала Тихановська.

За її словами, під час підрахунку голосів на дільницях після президентських виборів у Білорусі зафіксовані тисячі фактів порушення.

«Лукашенко утримує владу лише завдяки неймовірному за жорстокістю масштабу придушення протестувальників. Нелегітимний президент віддав наказ стріляти по беззбройних громадянах і закидати їх гранатами», - додала Тихановська.

Вона підкреслила, що ні на якому етапі це не була боротьба проти Росії, і закликала росіян не вірити пропагандистським ЗМІ і політикам, які стверджують зворотне.

«Білоруси налаштовані на максимально дружні відносини з усіма сусідами, при збереженні суверенітету своєї країни», - сказала Тихановська.

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Вона додала, що на протестах у Білорусі вже було заарештовано понад 10 тисяч осіб і 7 загинуло.

Тихановська повторила, що у білоруського народу є три простих вимоги: відставки Лукашенка, нові чесні і прозорі вибори за участю всіх кандидатів, звільнення всіх політв'язнів і розслідування злочинів, скоєних проти білоруського народу.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.