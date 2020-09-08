У Білорусі пропала довірена особа Тихановської

Довірена особа лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Антоніна Коновалова перестала виходити на зв'язок.

Як передає Укрінформ, про це Інтерфакс-Заходу повідомили в штабі політика.

«Пропала Коновалова Антоніна, довірена особа Світлани Тихановської», - повідомили в штабі.

У штабі також додали, що її місце знаходження зараз не відоме.

Як повідомляв Укрінформ, білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення члена президії опозиційної Координаційної ради Марії Колесникової в центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

Сьогодні стало відомо, що вона затримана і знаходиться в Мозирському прикордонному загоні.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.by