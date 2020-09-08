Правозахисна спільнота Білорусі визнала ще шістьох осіб політв'язнями.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відкритому листі, опублікованому на сайті правозахисного центру "Весна".

"На підставі цього, керуючись п. 2.1, 3.1а) Керівництва про визначення поняття "політичний в'язень", прийнятого на ІІІ Білоруському правозахисному форумі, ми, представники білоруських правозахисних організацій, заявляємо про визнання Олександра Василевича, Лілії Власової, Юлії Шардико, Дмитра Рабцевича, Віктора Кувшинова та Владислава Міхолапа політичними в'язнями", - йдеться в листі.

Правозахисники також вимагають звільнити бізнесмена і власника агентства Vondel/Hepta Олександра Василевича, співробітників компанії PandaDoc Юлію Шардико, Дмитра Рабцевича, Віктора Кувшинова та Владислава Міхолапа, юриста і члена президії Координаційної ради Лілію Власову.

Портал Naviny.by зазначає, що всього в Білорусі на даний момент правозахисники визнали політв'язнями 55 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.

Фото: TUT.BY