Кулеба про білоруських опозиціонерів: Україна відкрита для в’їзду на законних підставах

Україна відкрита для в’їзду громадян Білорусі на законних підставах, але не дозволить спецслужбам Білорусі чи Росії скористатися цим, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами.

Як передає Укрінформ, про це заявив у Фейсбуці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що Державна прикордонна служба вже висловила офіційну позицію у зв’язку з перебуванням на території України громадян Білорусі Івана Кравцова та Антона Родненкова, які також є членами координаційної ради білоруської опозиції.

«Від себе додам: попри обмеження щодо в’їзду іноземців український кордон відкритий для громадян Білорусі, які хочуть перетнути його на законних підставах. Водночас ми будемо жорстко протидіяти будь-яким спробам спецслужб Білорусі чи Росії використати цю нашу відкритість для того, щоб зіпсувати відносини між білоруським та українським народами», - написав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, Державна прикордонна служба України сьогодні вранці повідомила, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в Україну прибули двоє громадян РБ А. Родненков та І. Кравцов, які проходили заходи контролю відповідно до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону. Після проходження всіх необхідних заходів прикордонного контролю вони прослідували на територію України.