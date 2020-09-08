Колесникову намагалися примусово видворити з Білорусі - Геращенко

Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а двоє членів Координаційної ради білоруської опозиції - Іван Кравцов та Антон Родненков не виїжджали з Білорусі добровільно – їх видворили звідти насильно.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Щодо перетину Державного кордону України представниками опозиції диктаторському режиму Лукашенка - А. Родненкова та І. Кравцова… від себе додам - це не був добровільний виїзд. Це було насильницьке видворення з рідної країни. Марію Колесникову не вдалося видворити з Білорусі через те, що ця смілива жінка зробила дії по унеможливленню її переміщення через кордон. Вона залишилася на території республіки Білорусь», - уточнив Геращенко.

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Як повідомляв Укрінформ, речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що в один з українських пунктів пропуску в межах Київської області на в’їзд в нашу країну прибули двоє білорусів - Родненков та Кравцов, "наразі вони проходять необхідні заходи прикордонного контролю у відповідності до законодавства, яке визначає порядок перетину державного кордону".

Раніше ряд ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, в тому числі на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, щодо вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції.

Фото: tut.by