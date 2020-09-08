Білоруські прикордонники розповіли про затримання Колесникової

Держприкордонкомітет Білорусі затримав члена Координаційної ради Марію Колесникову при перетині кордону.

Як передає Укрінформ, це білоруському бюро Радіо Свободи підтвердив офіційний представник відомства Антон Бичковський.

За словами Бичковського, Колесникову затримано. Він додав, що зараз цій ситуації дається правова оцінка.

Держприкордонкомітет Білорусі також зазначив, що інші члени Координаційної ради Іван Кравцов та Антон Родненков вже перетнули кордон з Україною.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Іван Кравцов та Антон Родненков перетнули кордон з Україною.

Як повідомляв Укрінформ, учора білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська. Так, свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхными результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понаж 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: Thibault Savary / Starface / East News