Координаційна рада: Колесникова не збиралася залишати Білорусь

У білоруській опозиційній Координаційній раді заявили, що Марія Колесникова ні за яких обставин не збиралася їхати з Білорусі - хіба що насильно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by з посиланням на юриста і члена президії Координаційної ради Максима Знака.

«Після ситуації з Ольгою Ковальковою ми спеціально окремо вчотирьох - я, Родненков, Колесникова і Кравцов - обговорювали, що робити, якщо нам буде запропонований такий самий вибір, як Латушку і Ковальковій: виїхати з країни або потрапити під репресії. І у Марії Колесникової була чітка позиція, що ні за яких обставин вона не виїде з країни, лише насильно. Принаймні, позавчора ввечері вона була абсолютно в цьому впевнена», - заявив Знак.

Як повідомлялося, вранці 7 вересня невідомі люди в центрі Мінська посадили Колесникову в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку. Також на зв'язок перестали виходити представники Координаційної ради Антон Родненков та Іван Кравцов.

Увечері рідні Колесникової подали в міліцію заяву про її зникнення. У міліції заяву прийняли.

Вранці 8 вересня офіційний представник Держприкордонкомітету Білорусі Антон Бичковський повідомив, що члени Координаційної ради Родненков, Кравцов і Колесникова «пройшли прикордонний контроль і виїхали в сторону України». Але незабаром виявилося, за словами того самого Бичковського, що Колесникову на кордоні затримали. Він додав, що зараз цій ситуації надається правова оцінка.

У Держприкордонкомітеті Білорусі зазначили, що інші члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков - уже перетнули кордон з Україною.

Читайте також: Білоруські прикордонники розповіли про затримання Колесникової

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати у Вільнюс.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: TUT.by