МЗС Польщі: Викрадення Марії Колеснікової є неприпустимим

Варшава вимагає звільнення усіх політичних в’язнів в Білорусі, а викрадення члена Координаційної ради Білорусі Марії Колеснікової є неприпустимим.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері написав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

“Викрадення Марії Колеснікової є неприпустимим. Зверхнє і безправне ставлення до лідерів опозиції є поза усіма стандартами. Ми очікуємо, що усіх затриманих політичних в’язнів в Білорусі буде негайно звільнено. Виходом є діалог, а не сила!”, - написав Пшидач.

The kidnapping of M. Kalesnikava is unacceptable. Treating opposition leaders in such an unlawful & contemptible manner is below any standards. We expect that all political prisoners in #Belarus are promptly released from custody. Dialogue is the solution, not force! — Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) September 7, 2020

Нагадаємо: члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і повезли в невідомому напрямку. За словами очевидців, це сталося вранці 7 вересня близько 10-ї години поблизу Національного художнього музею в центрі Мінська.

Відзначається, що телефон Колесникової доступний, але вона не відповідає.

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Речник Координаційної ради Антон Роднєнков сказав TUT.BY, що Колеснікова одна була в центрі міста у справах. Про її зникнення Роднєнков дізнався від ЗМІ та став з'ясовувати, де знаходиться Марія. Вже об 11 годині телефон самого Роднєнкова став недоступний.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Фото: www.gov.pl