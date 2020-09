МЗС Польщі: Викрадення Марії Колеснікової є неприпустимим

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері написав заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

“Викрадення Марії Колеснікової є неприпустимим. Зверхнє і безправне ставлення до лідерів опозиції є поза усіма стандартами. Ми очікуємо, що усіх затриманих політичних в’язнів в Білорусі буде негайно звільнено. Виходом є діалог, а не сила!”, - написав Пшидач.

The kidnapping of M. Kalesnikava is unacceptable. Treating opposition leaders in such an unlawful & contemptible manner is below any standards. We expect that all political prisoners in #Belarus are promptly released from custody. Dialogue is the solution, not force!