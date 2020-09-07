Рідні Колеснікової подали заяву про її зникнення

Рідні члена Координаційної ради опозиції Білорусі Марії Колеснікової подали в міліцію заяву про її зникнення.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на телеграм-каналі штабу Віктора Бабарика.

«Родичі Марії Колеснікової подали заяву в міліцію за фактом зникнення. У міліції сказали, що заяву прийнято, Марію шукають», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні в центрі Мінська члена Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і вивезли в невідомому напрямку.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестуючих, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.