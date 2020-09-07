Литва вимагає від Мінська негайно звільнити Колеснікову

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус закликає владу Білорусі негайно звільнити члена Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Твіттері.

«Викрадення Марії Колеснікової в центрі Мінська - ганьба. Сталінські методи НКВС застосовуються в Європі 21 століття. Вона повинна бути негайно звільнена», - написав Лінкявічус.

Литовський міністр також додав, що влада замість діалогу з протестувальниками намагається "знищити одного за іншим".

Раніше ЗМІ повідомили, що в центрі Мінська члена Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і відвезли в невідомому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.