У центрі Мінська викрали опозиціонерку Колеснікову - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про цю подію в центрі Мінська повідомляє TUT.by.
За словами очевидців, це сталося вранці 7 вересня близько 10-ї години поблизу Національного художнього музею в центрі Мінська.
Відзначається, що телефон Колеснікової доступний, але вона не відповідає.
Речник Координаційної ради Антон Роднєнков сказав TUT.BY, що Колеснікова одна була в центрі міста у справах.
Про її зникнення Роднєнков дізнався від ЗМІ і став з'ясовувати, де знаходиться Марія.
Вже об 11 годині телефон самого Роднєнкова став недоступний.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.
Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.
З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.