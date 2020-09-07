У центрі Мінська викрали опозиціонерку Колеснікову - ЗМІ

Члена Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову невідомі люди посадили в мікроавтобус з написом «Зв'язок» і повезли в невідомому напрямку.

Як передає Укрінформ, про цю подію в центрі Мінська повідомляє TUT.by.

За словами очевидців, це сталося вранці 7 вересня близько 10-ї години поблизу Національного художнього музею в центрі Мінська.

Відзначається, що телефон Колеснікової доступний, але вона не відповідає.

Речник Координаційної ради Антон Роднєнков сказав TUT.BY, що Колеснікова одна була в центрі міста у справах.

Про її зникнення Роднєнков дізнався від ЗМІ і став з'ясовувати, де знаходиться Марія.

Вже об 11 годині телефон самого Роднєнкова став недоступний.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.