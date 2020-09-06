У Мінську - масові затримання

По всьому центру Мінська, де відбуваються акції протесту, силовики затримують людей.

Як передає Укрінформ, про це пише телеграм-канал TUT.BY.

Зокрема учасників акцій затримують у парку Перемоги, на площі Свободи і біля Палацу Незалежності.

Як повідомлялося, в Мінську проспекти в центрі міста перегороджені силовиками і спецтехнікою, деякі площі оточені колючим дротом. Підходи до резиденції президента в Палаці Незалежності оточені військовими і людьми в чорному камуфляжі без розпізнавальних знаків, також там вишикувалися десять БТР. Закрито на вхід і вихід центральні станції метрополітену.

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У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Фото: TUT.BY