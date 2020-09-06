Литва закликала ЄС надати "відчутну" допомогу білоруській опозиції

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічус закликав владу Європейського союзу надати "змістовну і відчутну допомогу" демократичному руху в Білорусі, а також активніше протидіяти впливу Москви на Мінськ - зокрема, шляхом введення нових санкцій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інтерв'ю західній пресі.

«Білоруський народ не має відчувати себе покинутим. Ми маємо надати їм перспективу бути серед демократичних держав», - сказав керівник литовського дипломатичного відомства.

На думку Лінкявічуса, бездіяльність щодо того, що відбувається в Білорусі, підриває довіру і авторитет ЄС.

Раніше глави МЗС країн ЄС домовилися ввести санкції проти відповідальних за фальсифікацію підсумків виборів в Білорусі і за жорстокі розгони акцій протесту. Однак санкційний список поки що не сформований. Естонія, Латвія і Литва за своєю ініціативою ввели санкції проти трьох десятків білоруських офіційних осіб, включно з президентом Олександром Лукашенком.

При цьому Литва - одна з європейських країн, які Лукашенко звинувачує у втручанні у внутрішні справи.

У неділю в Білорусі проходить «Марш Єдності». Правозахисний центр «Весна» онлайн публікує список затриманих. На 17:00 це 81 особа в Мінську, ідентифікована правозахисниками. Затримання також підтверджено в Гродно, Бресті, Барановичах. У Могильові був затриманий журналіст БелаПАН Алесь Асіпцов.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.