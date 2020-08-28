Лінкявічус вважає, що сценарію прихованої інвазії РФ в Білорусь виключати не можна

Лінкявічус вважає, що сценарію прихованої інвазії РФ в Білорусь виключати не можна

Укрінформ
Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус впевнений, що зараз не можна виключати можливості військової інтервенції Росії до Білорусі під прикриттям зобов'язань двостороннього договору.

Як передає Укрінформ з посиланням на DELFI, про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу в Берліні.

«Ми не можемо виключити можливість інвазії (РФ до Білорусі - ред.), яка, можливо, буде прикрита договірними зобов'язаннями. Але ми бачимо і знаємо, що для військової інтервенції немає ні правових, ні військових, ні практичних причин», - сказав Лінкявічус.

Він також висловив думку, що до "чорного списку" санкцій ЄС має бути включений і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі, якщо для цього виникне необхідність.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.

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