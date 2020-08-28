Лінкявічус вважає, що сценарію прихованої інвазії РФ в Білорусь виключати не можна

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус впевнений, що зараз не можна виключати можливості військової інтервенції Росії до Білорусі під прикриттям зобов'язань двостороннього договору.

Як передає Укрінформ з посиланням на DELFI, про це він заявив перед зустріччю глав МЗС країн Євросоюзу в Берліні.

«Ми не можемо виключити можливість інвазії (РФ до Білорусі - ред.), яка, можливо, буде прикрита договірними зобов'язаннями. Але ми бачимо і знаємо, що для військової інтервенції немає ні правових, ні військових, ні практичних причин», - сказав Лінкявічус.

Він також висловив думку, що до "чорного списку" санкцій ЄС має бути включений і президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Як повідомлялося, напередодні президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія створила резерв із співробітників правоохоронних органів для допомоги Білорусі, якщо для цього виникне необхідність.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, які відбулися 9 серпня і на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

Під час протестів по країні понад 6 тисяч осіб були затримані, багато хто перебував в ув'язненні до 10 днів, їх місцезнаходження було невідоме. Близько 450 з них, за даними правозахисників, були побиті, їх принижували і катували співробітники правоохоронних органів.

Повідомлялося також про кількох загиблих під час протестів.