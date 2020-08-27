Лукашенка включать до нового санкційного списку ЄС - Лінкявічус
Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус перед початком неформального засідання глав МЗС країн-членів ЄС у четвер у Берліні.
«Я переконаний, що так. Він був підданий санкціям минулого разу. Нині він завів свою країну у глухий кут і політично, і морально», - зауважив глава МЗС Литви.
Він наголосив, що нові санкції відносно білоруських посадовців, причетних до насильства, порушення прав людини, репресій та фальсифікації виборів, мають бути масштабними і суттєвими.
Лінкявічус висловив незгоду із проєктом пропозицій нового санкційного списку, до якого планується включити лише 15-20 білоруських посадовців. «Я переконаний, що це буде дуже символічним і неефективним рішенням. Це не серйозна реакція», - підкреслив литовський міністр, додавши, що йдеться про довіру до Євросоюзу.
27-28 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу проводять неформальне засідання у Берліні за програмою головування Німеччини у ЄС. Серед питань порядку денного – відносини з Росією у контексті отруєння опозиційного політика Олексія Навального, а також ситуація у Білорусі, включаючи нові санкції.
Нині Європейська служба зовнішньої діяльності пропонує включити до нового санкційного списку лише 15-20 білоруських посадовців.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше двох тижнів тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.
Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.
Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.