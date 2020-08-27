Лукашенка включать до нового санкційного списку ЄС - Лінкявічус

Олександр Лукашенко має бути включений до нового санкційного списку Євросоюзу.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус перед початком неформального засідання глав МЗС країн-членів ЄС у четвер у Берліні.

«Я переконаний, що так. Він був підданий санкціям минулого разу. Нині він завів свою країну у глухий кут і політично, і морально», - зауважив глава МЗС Литви.

Він наголосив, що нові санкції відносно білоруських посадовців, причетних до насильства, порушення прав людини, репресій та фальсифікації виборів, мають бути масштабними і суттєвими.

Лінкявічус висловив незгоду із проєктом пропозицій нового санкційного списку, до якого планується включити лише 15-20 білоруських посадовців. «Я переконаний, що це буде дуже символічним і неефективним рішенням. Це не серйозна реакція», - підкреслив литовський міністр, додавши, що йдеться про довіру до Євросоюзу.

27-28 серпня міністри закордонних справ Євросоюзу проводять неформальне засідання у Берліні за програмою головування Німеччини у ЄС. Серед питань порядку денного – відносини з Росією у контексті отруєння опозиційного політика Олексія Навального, а також ситуація у Білорусі, включаючи нові санкції.

Нині Європейська служба зовнішньої діяльності пропонує включити до нового санкційного списку лише 15-20 білоруських посадовців.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більше двох тижнів тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про принаймні п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських посадовців, причетних до насильства і фальсифікацій.